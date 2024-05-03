نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدتها 5 أيام.. تفاصيل عطلة شم النسيم لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدتها 5 أيام.. تفاصيل عطلة شم النسيم لعام 2024

مدتها 5 أيام.. تفاصيل عطلة شم النسيم لعام 2024.. بعد عودتهم من إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024، يبدأ العديد من الأشخاص في مصر بالاستفسار عن موعد إجازة شم النسيم لنفس العام، حيث تُعتبر هذه الإجازة من الإجازات الرسمية التي يستفيد منها العاملون في القطاع الخاص والقطاع العام، إلى جانب المدارس الحكومية والخاصة، والجامعات والمعاهد.

موعد اجازة شم النسيم

مدتها 5 أيام.. تفاصيل عطلة شم النسيم لعام 2024

تم الإعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد شم النسيم لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن يأتي يوم الاثنين الذي يوافق 6 مايو لعام 2024 اليوم التالي من إحتفال الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة حيث إنه تم الاعلان من قبل مجلس الوزراء بترحيل الاجازه إلى يوم الخميس الموافق 9 إبريل عام 2024.

موعد إجازات شهر مايو 2024

يريد الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام بالدولة الاطلاع على موعد إجازات شهر أبريل لعام 2024 ويريد ايضا اولياء الامور والطلاب معرفة تواريخ الإجازات حيث إنه يمكنكم من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية الاطلاع على انجازات شهر ابريل لعام 2024:-

يوم الخميس الموافق 25 ابريل عام 2024 اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق 6 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة حلول عيد شم النسيم.