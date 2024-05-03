أحمد جودة - القاهرة - موعد اجازة شم النسيم 2024 للقطاع الخاص والحكومي و المدارس.. اعرف بسرعة التفاصيل

موعد اجازة شم النسيم 2024 للقطاع الخاص والحكومي والمدارس.. اعرف بسرعة التفاصيل.. بعد الإنتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك لعام 2024 يتساءل قطاع كبير جدا من الناس في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لاعتباره من الإجازات الرسمية التي تضم جميع العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام بالدولة وجميع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد حيث إنه تم بالفعل الإعلان عن موعد شم النسيم لعام 2024 الذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال متابعة هذا المقال.

موعد اجازة شم النسيم

موعد اجازة شم النسيم 2024 للقطاع الخاص والحكومي والمدارس.. اعرف بسرعة التفاصيل

تم الإعلان من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد شم النسيم لعام 2024 حيث أنه من المقرر أن يأتي يوم الاثنين الذي يوافق 6 مايو لعام 2024 اليوم التالي من إحتفال الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة حيث إنه تم الاعلان من قبل مجلس الوزراء بترحيل الاجازه إلى يوم الخميس الموافق 9 إبريل عام 2024.

موعد إجازات شهر مايو 2024

يريد الموظفين العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام بالدولة الاطلاع على موعد إجازات شهر أبريل لعام 2024 ويريد ايضا اولياء الامور والطلاب معرفة تواريخ الإجازات حيث إنه يمكنكم من خلال القائمة الموضحة في النقاط التالية الاطلاع على انجازات شهر ابريل لعام 2024:-

يوم الخميس الموافق 25 ابريل عام 2024 اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الإثنين الموافق 6 مايو عام 2024 اجازة بمناسبة حلول عيد شم النسيم.