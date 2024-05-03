أحمد جودة - القاهرة - روح الفرح والتراث: استكشاف طقوس وتقاليد احتفال المصريين بيوم شم النسيم 2024

روح الفرح والتراث: استكشاف طقوس وتقاليد احتفال المصريين بيوم شم النسيم 2024.. عندما يُعَد يوم شم النسيم في عام 2024، تتحول شوارع مصر إلى مسارح للفرح والبهجة. إنه يوم يمتزج فيه الأصالة بالحداثة، حيث يجتمع المصريون للاحتفال بتقاليدهم القديمة وتعزيز روح الانتماء الوطني. في هذا المقال، سنكتشف سويًا كيفية تجسيد المصريين لروح الاحتفال بعيد شم النسيم لهذا العام، مع استكشاف التفاصيل الفريدة التي تميز هذا الحدث الوطني المميز.

موعد عطلة شم النسيم 2024

روح الفرح والتراث: استكشاف طقوس وتقاليد احتفال المصريين بيوم شم النسيم 2024

في إعلان من رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم تحديد يوم الاثنين، السادس من مايو 2024، كإجازة للاحتفال بشم النسيم. يعد هذا اليوم للمصريين فرصة للاستمتاع ببداية فصل الصيف، حيث يتوافدون إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال. تتنوع الأنشطة التي يمارسونها في هذا اليوم المميز، بدءًا من ركوب المراكب في نهر النيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة، ووصولًا إلى تلوين البيض والرسم بالألوان الزاهية في الطبيعة الخلابة والمتنزهات المختلفة.



كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

بعد التعرف على موعد شم النسيم هذا العام يخطط الكثير من المصريين لقضاء عطلة شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، كما يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك المملحة من الفسيخ أو الرنجة أو السردين خلال عطلة شم النسيم، وتختلف طقوس المصريين في الاحتفال بعيد شم النسيم فهناك من يحب التجمع مع العائلة والبعض الآخر يفضل قضاء الاجازة عل السواحل والشواطئ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة شم النسيم هذا العام تكون ممتدة مع إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد، وتمتد الاجازة بداية من يوم الخميس الموافق الثاني من مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.