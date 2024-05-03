أحمد جودة - القاهرة - استعدادات وفعاليات: تفاصيل احتفال المصريين بعيد شم النسيم 2024

استعدادات وفعاليات: تفاصيل احتفال المصريين بعيد شم النسيم 2024.. في يوم شم النسيم 2024، تتجسد روح الفرح والتراث المصري العريق بأبهى صورها. يعتبر هذا اليوم المميز فرصة للمصريين للاحتفال بتقاليدهم وتعزيز روح الوحدة الوطنية. دعونا نلقي نظرة على كيفية احتفالهم بهذه المناسبة الخاصة والتفاصيل المثيرة للاهتمام التي تميز هذا الحدث الوطني.

موعد عطلة شم النسيم 2024

استعدادات وفعاليات: تفاصيل احتفال المصريين بعيد شم النسيم 2024

في إعلان من رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم تحديد يوم الاثنين، السادس من مايو 2024، كإجازة للاحتفال بشم النسيم. يعد هذا اليوم للمصريين فرصة للاستمتاع ببداية فصل الصيف، حيث يتوافدون إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال. تتنوع الأنشطة التي يمارسونها في هذا اليوم المميز، بدءًا من ركوب المراكب في نهر النيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة، ووصولًا إلى تلوين البيض والرسم بالألوان الزاهية في الطبيعة الخلابة والمتنزهات المختلفة.



كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

بعد التعرف على موعد شم النسيم هذا العام يخطط الكثير من المصريين لقضاء عطلة شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، كما يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك المملحة من الفسيخ أو الرنجة أو السردين خلال عطلة شم النسيم، وتختلف طقوس المصريين في الاحتفال بعيد شم النسيم فهناك من يحب التجمع مع العائلة والبعض الآخر يفضل قضاء الاجازة عل السواحل والشواطئ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة شم النسيم هذا العام تكون ممتدة مع إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد، وتمتد الاجازة بداية من يوم الخميس الموافق الثاني من مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.