نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في اليوم العالمي وعيد الصحافة..“الصحفيين العرب” يطالب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية الحكومية نتيجة القيود المشددة والعقوبات السالبة للحرية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو.

وأشاد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب بالمواقف المشرفة للنقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء فى الاتحاد بالبلاد العربية دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير.

كما حذّر دخول الصحافة العربية فى بعض البلدان العربية خلال الفترة الأخيرة فى مراحل الإختناق نتيجة القيود المشددة للحريات والعقوبات السالبة للحرية.

وقال الاتحاد إن جرائم قتل الصحفيين واحتجازهم وخطفهم خلال أداء عملهم، كما هو الحال حاليًا فى قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أنه يُشكّل جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن كونها إنتهاك صارخ للحرية والمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو يطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بما يلي:

الإسراع بإطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير لتكون مقدمة حقيقية للإصلاح الشامل.

تطهير القوانيين والتشريعات العربية من العقوبات السالبة للحرية وإسقاط عقوبة الحبس فى قضايا الرأي والنشر. وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من السيطرة الحكومية وإطلاق حرية إصدار الصحف وتأسيس المنظمات الإعلامية المستقلة والحرة.

تدعيم المنظمات النقابية للصحفيين والإعلاميين العرب وحمايتها من الإختراق وكفالة حريتها واستقلاليتها، ضمانًا لحماية الصحفيين.

اعتبار جرائم القتل والخطف والاختفاء القسري للصحفيين من الجرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب بهذه المناسبة، تصميمه على المُضيّ قُدُمًا في خوض معركة الحريات عمومًا، وحرية الصحافة خصوصًا.