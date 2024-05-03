أحمد جودة - القاهرة - موعد عطلة شم النسيم 2024: استعدادات المصريين للاحتفال بالعيد الوطني

موعد عطلة شم النسيم 2024: استعدادات المصريين للاحتفال بالعيد الوطني.. تتزايد الحماسة والشوق في نفوس المصريين مع اقتراب عيد شم النسيم 2024، فهذا اليوم المميز يحمل معه فرحة واحتفالًا لا مثيل لهم. ولكن ما هي التوقعات والتحضيرات التي يقومون بها لاستقبال هذه العطلة المنتظرة؟ دعونا نلقي نظرة على تلك الجوانب المختلفة لهذه الفرحة الوطنية.

موعد عطلة شم النسيم 2024

موعد عطلة شم النسيم 2024: استعدادات المصريين للاحتفال بالعيد الوطني

في إعلان من رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم تحديد يوم الاثنين، السادس من مايو 2024، كإجازة للاحتفال بشم النسيم. يعد هذا اليوم للمصريين فرصة للاستمتاع ببداية فصل الصيف، حيث يتوافدون إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال. تتنوع الأنشطة التي يمارسونها في هذا اليوم المميز، بدءًا من ركوب المراكب في نهر النيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة، ووصولًا إلى تلوين البيض والرسم بالألوان الزاهية في الطبيعة الخلابة والمتنزهات المختلفة.



كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

بعد التعرف على موعد شم النسيم هذا العام يخطط الكثير من المصريين لقضاء عطلة شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، كما يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك المملحة من الفسيخ أو الرنجة أو السردين خلال عطلة شم النسيم، وتختلف طقوس المصريين في الاحتفال بعيد شم النسيم فهناك من يحب التجمع مع العائلة والبعض الآخر يفضل قضاء الاجازة عل السواحل والشواطئ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة شم النسيم هذا العام تكون ممتدة مع إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد، وتمتد الاجازة بداية من يوم الخميس الموافق الثاني من مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.