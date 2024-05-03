أحمد جودة - القاهرة - على الأبواب.. موعد عطلة شم النسيم 2024

على الأبواب.. موعد عطلة شم النسيم 2024.. ينتظر العديد من المواطنين بشوق ولهفة قدوم إجازة شم النسيم، حيث يُعَد هذا اليوم إجازة رسمية في جميع هيئات ومؤسسات الدولة المصرية. يحتفل المصريون بهذا اليوم كعيد وطني، حيث يُعتبر تجسيدًا للروح الوطنية والقومية، دون أن يكون له طابع ديني. ومن المقرر أن يكون يوم إجازة شم النسيم في السادس من مايو 2024، وهو اليوم الذي يلي مباشرة عيد القيامة المجيد في الخامس من مايو 2024. في هذه الفترة من العام، يكتظ الشوارع والحدائق بالناس الذين يحتفلون ويستمتعون بأوقاتهم مع الأهل والأصدقاء في أجواء مليئة بالفرح والبهجة.

موعد عطلة شم النسيم 2024

على الأبواب.. موعد عطلة شم النسيم 2024

في إعلان من رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم تحديد يوم الاثنين، السادس من مايو 2024، كإجازة للاحتفال بشم النسيم. يعد هذا اليوم للمصريين فرصة للاستمتاع ببداية فصل الصيف، حيث يتوافدون إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال. تتنوع الأنشطة التي يمارسونها في هذا اليوم المميز، بدءًا من ركوب المراكب في نهر النيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة، ووصولًا إلى تلوين البيض والرسم بالألوان الزاهية في الطبيعة الخلابة والمتنزهات المختلفة.



كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

بعد التعرف على موعد شم النسيم هذا العام يخطط الكثير من المصريين لقضاء عطلة شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، كما يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك المملحة من الفسيخ أو الرنجة أو السردين خلال عطلة شم النسيم، وتختلف طقوس المصريين في الاحتفال بعيد شم النسيم فهناك من يحب التجمع مع العائلة والبعض الآخر يفضل قضاء الاجازة عل السواحل والشواطئ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة شم النسيم هذا العام تكون ممتدة مع إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد، وتمتد الاجازة بداية من يوم الخميس الموافق الثاني من مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.