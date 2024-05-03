أحمد جودة - القاهرة - اعرف امتى ونهايتها امتي؟.. موعد عطلة شم النسيم 2024

اعرف امتى ونهايتها امتي؟.. موعد عطلة شم النسيم 2024.. ينتظر العديد من المواطنين بفارغ الصبر قدوم إجازة شم النسيم، فهو يوم رسمي يُحتفل به في جميع هيئات ومؤسسات الدولة المصرية. يُعَد يوم شم النسيم عيدًا وطنيًا للمصريين، حيث لا يتصف بطابع ديني. وبمجيئ يوم الإجازة في السادس من مايو 2024، الذي يلي عيد القيامة المجيد بيوم واحد، ينتظر الناس بفارغ الصبر الفعاليات والاحتفالات المميزة التي تميز هذا اليوم.

موعد اجازة شم النسيم

اعرف امتى ونهايتها امتي؟.. موعد عطلة شم النسيم 2024

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري عن موعد إجازة شم النسيم وذلك يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، ويحتفل المصريون بيوم شم النسيم وبداية فصل الصيف بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بالأجواء الجميلة مع الأطفال والعائلة، كما تقوم الكثير من العائلات للاستمتاع بالانشطة المختلفة مثل ركوب المراكب في النيل أو تلوين البيض أو الرسم بالالوان في الطبيعة والمنتزهات المختلفة.

كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

بعد التعرف على موعد شم النسيم هذا العام يخطط الكثير من المصريين لقضاء عطلة شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، كما يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك المملحة من الفسيخ أو الرنجة أو السردين خلال عطلة شم النسيم، وتختلف طقوس المصريين في الاحتفال بعيد شم النسيم فهناك من يحب التجمع مع العائلة والبعض الآخر يفضل قضاء الاجازة عل السواحل والشواطئ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة شم النسيم هذا العام تكون ممتدة مع إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد، وتمتد الاجازة بداية من يوم الخميس الموافق الثاني من مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.