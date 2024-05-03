أحمد جودة - القاهرة - جاتلك من السماء.. مدتها 5 أيام.. موعد اجازة شم النسيم 2024

جاتلك من السماء.. مدتها 5 أيام.. موعد اجازة شم النسيم 2024.. يترقب العديد من المواطنين موعد إجازة شم النسيم حيث يعتبر يوم شم النسيم إجازة رسمية في جميع هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، وهو عيد وطني وقومي للمصريين وليس عيد ديني، ويأتي يوم إجازة شم النسيم يوم الاثنين الموافق السادس من شهر مايو 2024 وهو اليوم التالي ليوم عيد القيامة المجيد والذي يوافق يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024،وخلال السطور التالية نكشف عن مظاهر احتفالات المصريين بيوم شم النسيم 2024.

موعد اجازة شم النسيم

جاتلك من السماء.. مدتها 5 أيام.. موعد اجازة شم النسيم 2024

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري عن موعد إجازة شم النسيم وذلك يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، ويحتفل المصريون بيوم شم النسيم وبداية فصل الصيف بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات والاستمتاع بالأجواء الجميلة مع الأطفال والعائلة، كما تقوم الكثير من العائلات للاستمتاع بالانشطة المختلفة مثل ركوب المراكب في النيل أو تلوين البيض أو الرسم بالالوان في الطبيعة والمنتزهات المختلفة.

كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

بعد التعرف على موعد شم النسيم هذا العام يخطط الكثير من المصريين لقضاء عطلة شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، كما يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك المملحة من الفسيخ أو الرنجة أو السردين خلال عطلة شم النسيم، وتختلف طقوس المصريين في الاحتفال بعيد شم النسيم فهناك من يحب التجمع مع العائلة والبعض الآخر يفضل قضاء الاجازة عل السواحل والشواطئ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة شم النسيم هذا العام تكون ممتدة مع إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد، وتمتد الاجازة بداية من يوم الخميس الموافق الثاني من مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.