أحمد جودة - القاهرة - تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024

تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024.. بداية شهر مايو تعني اقتراب عيد شم النسيم، وهو مناسبة مميزة تنتظرها العديد من الأشخاص بشغف وفرح. إن هذا العيد الربيعي يمثل فرصة للاستمتاع بالهواء النقي والأجواء الجميلة في الهواء الطلق، وهو أيضًا فرصة للاحتفال بالطقوس التقليدية والتجديد للعلاقات الاجتماعية والعائلية. ومع اقتراب هذا العيد المنتظر، يسعى الجميع للتحضير للاحتفال بطرق مميزة وممتعة.

التصاريح الرسمية

تعرف على موعد إجازة شم النسيم 2024

يستعد للعمل اليوم الجمعة 3 مايو، ويبدأ الإجازة لمدة 4 أيام متتالية طوال الأسبوع وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو

إجازة شم النسيم 2024

يعد إجازة شم النسيم 2024 إجازة عادية للعمل في القانون الإداري، وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة عادية يوم عيد شم النسيم 2024.

التصاريح الرسمية

تصل الإجازات بعد إضافة عطلة نهاية الأسبوع اليومية إلى 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.

إجازة عيد العمال

إجازة العمال من ضمن التصاريح المتبقية حتى نهاية عام 2024، إلى يوم الأحد 26 شوال، 5 مايو 2024.

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم من ضمن الأذونات المتبقية حتى نهاية 2024، إجازة يوم الإثنين 27 شوال، 6 مايو 2024