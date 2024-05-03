أحمد جودة - القاهرة - استعد للراحة: كل ما تحتاج لمعرفته عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024

استعد للراحة: كل ما تحتاج لمعرفته عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024.. بداية شهر مايو تشهد تساؤلات وتفكيرًا متزايدًا بين الأفراد حول جدول الإجازات الرسمية والاستعدادات لاستقبال عيد شم النسيم. وفي إطار تلبية هذه الحاجة، يسعى "دوت الخليج" إلى تلبية احتياجات زواره ومتابعيه الكرام، من خلال توفير رخصة رسمية وإجازة للاحتفال بعيد شم النسيم، من خلال خدمة متميزة تتوفر على مدار الساعة، لضمان أقصى راحة واستمتاع لهم.

التصاريح الرسمية

استعد للراحة: كل ما تحتاج لمعرفته عن موعد إجازة شم النسيم لعام 2024

يستعد للعمل اليوم الجمعة 3 مايو، ويبدأ الإجازة لمدة 4 أيام متتالية طوال الأسبوع وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو

إجازة شم النسيم 2024

يعد إجازة شم النسيم 2024 إجازة عادية للعمل في القانون الإداري، وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة عادية يوم عيد شم النسيم 2024.

التصاريح الرسمية

تصل الإجازات بعد إضافة عطلة نهاية الأسبوع اليومية إلى 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.

إجازة عيد العمال

إجازة العمال من ضمن التصاريح المتبقية حتى نهاية عام 2024، إلى يوم الأحد 26 شوال، 5 مايو 2024.

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم من ضمن الأذونات المتبقية حتى نهاية 2024، إجازة يوم الإثنين 27 شوال، 6 مايو 2024