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أحمد جودة - القاهرة - استعد للإسترخاء: دليلك الكامل لموعد إجازة شم النسيم 2024

استعد للإسترخاء: دليلك الكامل لموعد إجازة شم النسيم 2024.. مع انطلاق شهر مايو، ينشغل الكثيرون بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية وترتيب استعداداتهم للاحتفال بعيد شم النسيم. وفي هذا السياق، يُقدم "دوت الخليج" خدمة مميزة لزواره ومتابعيه المميزين، حيث يتيح لهم الحصول على رخصة رسمية وإجازة للاستمتاع بعيد شم النسيم، وذلك من خلال خدمة رائعة متاحة على مدار اليوم، لضمان تلبية احتياجاتهم وراحتهم.

التصاريح الرسمية

استعد للإسترخاء: دليلك الكامل لموعد إجازة شم النسيم 2024

يستعد للعمل اليوم الجمعة 3 مايو، ويبدأ الإجازة لمدة 4 أيام متتالية طوال الأسبوع وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو

إجازة شم النسيم 2024

يعد إجازة شم النسيم 2024 إجازة عادية للعمل في القانون الإداري، وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة عادية يوم عيد شم النسيم 2024.

التصاريح الرسمية

تصل الإجازات بعد إضافة عطلة نهاية الأسبوع اليومية إلى 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.

إجازة عيد العمال

إجازة العمال من ضمن التصاريح المتبقية حتى نهاية عام 2024، إلى يوم الأحد 26 شوال، 5 مايو 2024.

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم من ضمن الأذونات المتبقية حتى نهاية 2024، إجازة يوم الإثنين 27 شوال، 6 مايو 2024