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أحمد جودة - القاهرة - استعد للاحتفال: تاريخ وعادات إجازة شم النسيم لعام 2024

استعد للاحتفال: تاريخ وعادات إجازة شم النسيم لعام 2024.. مع بداية شهر مايو، يتساءل الكثير عن جدول الإجازات الرسمية والتحضيرات للاحتفال بوعد شم النسيم. ونحن في "دوت الخليج" نسهل هذه العملية لزوارنا ومتابعينا المميزين من خلال توفير رخصة رسمية وإجازة للاستمتاع بالعطلة، وذلك من خلال خدمة متميزة يمكن الوصول إليها على مدار اليوم.

التصاريح الرسمية

استعد للاحتفال: تاريخ وعادات إجازة شم النسيم لعام 2024

يستعد للعمل اليوم الجمعة 3 مايو، ويبدأ الإجازة لمدة 4 أيام متتالية طوال الأسبوع وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو

إجازة شم النسيم 2024

يعد إجازة شم النسيم 2024 إجازة عادية للعمل في القانون الإداري، وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة عادية يوم عيد شم النسيم 2024.

التصاريح الرسمية

تصل الإجازات بعد إضافة عطلة نهاية الأسبوع اليومية إلى 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.

إجازة عيد العمال

إجازة العمال من ضمن التصاريح المتبقية حتى نهاية عام 2024، إلى يوم الأحد 26 شوال، 5 مايو 2024.

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم من ضمن الأذونات المتبقية حتى نهاية 2024، إجازة يوم الإثنين 27 شوال، 6 مايو 2024