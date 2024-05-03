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أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة شم النسيم 2024: تحديد التاريخ والتحضير للاحتفال بالعيد

موعد إجازة شم النسيم 2024: تحديد التاريخ والتحضير للاحتفال بالعيد.. مع بداية شهر مايو، يثير العديد من الأشخاص استفساراتهم حول أيام الإجازات الرسمية وعيد شم النسيم. وفي هذا السياق، يُقدم "دوت الخليج" لزواره ومتابعيه الكرام خدمة مميزة تتيح لهم الحصول على رخصة رسمية وإجازة للاحتفال بعيد شم النسيم، وذلك عبر خدمة متميزة متوفرة على مدار اليوم.

التصاريح الرسمية

موعد إجازة شم النسيم 2024: تحديد التاريخ والتحضير للاحتفال بالعيد

يستعد للعمل اليوم الجمعة 3 مايو، ويبدأ الإجازة لمدة 4 أيام متتالية طوال الأسبوع وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو

إجازة شم النسيم 2024

يعد إجازة شم النسيم 2024 إجازة عادية للعمل في القانون الإداري، وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة عادية يوم عيد شم النسيم 2024.

التصاريح الرسمية

تصل الإجازات بعد إضافة عطلة نهاية الأسبوع اليومية إلى 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.

إجازة عيد العمال

إجازة العمال من ضمن التصاريح المتبقية حتى نهاية عام 2024، إلى يوم الأحد 26 شوال، 5 مايو 2024.

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم من ضمن الأذونات المتبقية حتى نهاية 2024، إجازة يوم الإثنين 27 شوال، 6 مايو 2024