نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ اليوم الجمعة.. 4 أيام إجازة للموظفين والقطاع الخاص بينها شم النسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الجمعة.. 4 أيام إجازة للموظفين والقطاع الخاص بينها شم النسيم

تبدأ اليوم الجمعة.. 4 أيام إجازة للموظفين والقطاع الخاص بينها شم النسيم.. مع بداية شهر مايو تساءل العديد منكم عن أيام الجازات الرسمية ووعد شم النسيم.

تبدأ اليوم الجمعة.. 4 أيام إجازة للموظفين والقطاع الخاص بينها شم النسيم

يوفر « دوت الخليج» لزواره ومتابعيه المتميزين الرخصة الرسمية وإجازة شم النسيم، وذلك من خلال خدمة رائعة تشمل تقديمها على مدار اليوم.

التصاريح الرسمية

يستعد للعمل اليوم الجمعة 3 مايو، ويبدأ الإجازة لمدة 4 أيام متتالية طوال الأسبوع وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو

إجازة شم النسيم 2024

يعد إجازة شم النسيم 2024 إجازة عادية للعمل في القانون الإداري، وقرر مجلس الوزراء أن يكون يوم الاثنين 6 مايو، إجازة عادية يوم عيد شم النسيم 2024.

التصاريح الرسمية

تصل الإجازات بعد إضافة عطلة نهاية الأسبوع اليومية إلى 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو يتخللها عيد القيامة المجيد يوم الأحد 5 مايو.

إجازة عيد العمال

إجازة العمال من ضمن التصاريح المتبقية حتى نهاية عام 2024، إلى يوم الأحد 26 شوال، 5 مايو 2024.

إجازة شم النسيم

إجازة شم النسيم من ضمن الأذونات المتبقية حتى نهاية 2024، إجازة يوم الإثنين 27 شوال، 6 مايو 2024