أحمد جودة - القاهرة - استعد للراحة والتجديد: موعد إجازة شم النسيم 2024 يقترب

استعد للراحة والتجديد: موعد إجازة شم النسيم 2024 يقترب.. استقبل موسم شم النسيم لعام 2024 بفرح وبهجة، حيث يحمل معه لمسة من النضارة والتجدد. يأتي هذا الوقت المميز مع فرصة للاسترخاء والاستمتاع بأوقات الراحة والإجازة، والتي تشكل فترة مثالية للتجديد والتأمل. من المؤكد أن شم النسيم سيكون فصلًا رائعًا لخلق الذكريات الجميلة والاستمتاع بأوقات مميزة مع الأهل والأصدقاء.



الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

وبعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال الموافق يوم الأربعاء 1 مايو، إلى يوم الأحد 5 مايو ليكون متصلا مع إجازة شم النسيم يوم 6 مايو، فإنّ الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 تكون يومين وهي عيد العمال وشم النسيم، ليحصل العاملون في الحكومة على 4 أيام متصلة، وهي:-

استعد للراحة والتجديد: موعد إجازة شم النسيم 2024 يقترب

- الجمعة 3 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- السبت 4 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- الأحد 5 مايو 2024 «إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو».

- الاثنين 6 مايو 2024 «إجازة بمناسبة شم النسيم».

الإجازات المتبقية في عام 2024

ويتبقي في العام الجاري 2024 عددا من الإجازات الرسمية، كما يلي.

- من يوم السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد الموافق 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو.

- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.