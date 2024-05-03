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باقي كم يوم؟.. موعد عطلة شم النسيم 2024

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أحمد جودة - القاهرة - باقي كم يوم؟.. موعد عطلة شم النسيم 2024

باقي كم يوم؟.. موعد
باقي كم يوم؟.. موعد عطلة شم النسيم 2024

باقي كم يوم؟.. موعد عطلة شم النسيم 2024.. في شهر مايو 2024، تفتح أبواب الراحة والاستجمام أمام الموظفين بفضل إجازة مدفوعة الأجر التي تبلغ 13 يومًا، حيث تُضاف إليها 4 أيام متتالية تزامنًا مع عطلة شم النسيم. هذه الفترة المميزة تمثل فرصة ذهبية للتجديد والتأمل، وتشكل مناسبة رائعة لقضاء وقت جودة مع العائلة والأصدقاء.

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

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باقي كم يوم؟.. موعد عطلة شم النسيم 2024

وبعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال الموافق يوم الأربعاء 1 مايو، إلى يوم الأحد 5 مايو ليكون متصلا مع إجازة شم النسيم يوم 6 مايو، فإنّ الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 تكون يومين وهي عيد العمال وشم النسيم، ليحصل العاملون في الحكومة على 4 أيام متصلة، وهي:-

- الجمعة 3 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».
- السبت 4 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».
- الأحد 5 مايو 2024 «إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو».
- الاثنين 6 مايو 2024 «إجازة بمناسبة شم النسيم».

الإجازات المتبقية في عام 2024

ويتبقي في العام الجاري 2024 عددا من الإجازات الرسمية، كما يلي.
- من يوم السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.
- يوم الأحد الموافق 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.
- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.
- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو.
- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.
- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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