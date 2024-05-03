أحمد جودة - القاهرة - احتفل بإجازة فريدة في مايو 2024: 4 أيام متتالية خلال عطلة شم النسيم

احتفل بإجازة فريدة في مايو 2024: 4 أيام متتالية خلال عطلة شم النسيم.. خلال شهر مايو 2024، يُمنح الموظفون الفرصة للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم، حيث تتوفر لهم إجازة رسمية تبلغ 13 يومًا مدفوعة الأجر. يتميز هذا الشهر بخصوصية خاصة، حيث تتضمن الإجازة 4 أيام متصلة بعطلة شم النسيم، مما يمنحهم فرصة للاستمتاع بفترة إجازة مُميّزة ومُريحة تُعزّز من حالة الاسترخاء والتجديد.

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

احتفل بإجازة فريدة في مايو 2024: 4 أيام متتالية خلال عطلة شم النسيم

وبعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال الموافق يوم الأربعاء 1 مايو، إلى يوم الأحد 5 مايو ليكون متصلا مع إجازة شم النسيم يوم 6 مايو، فإنّ الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 تكون يومين وهي عيد العمال وشم النسيم، ليحصل العاملون في الحكومة على 4 أيام متصلة، وهي:-

- الجمعة 3 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- السبت 4 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- الأحد 5 مايو 2024 «إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو».

- الاثنين 6 مايو 2024 «إجازة بمناسبة شم النسيم».

الإجازات المتبقية في عام 2024

ويتبقي في العام الجاري 2024 عددا من الإجازات الرسمية، كما يلي.

- من يوم السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد الموافق 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو.

- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.