أحمد جودة - القاهرة - رسميًا: استمتع بـ 4 أيام متواصلة خلال عطلة شم النسيم

رسميًا: استمتع بـ 4 أيام متواصلة خلال عطلة شم النسيم.. في شهر مايو 2024، يتمنى الموظفون أوقاتًا ممتعة مع إجازة مدفوعة الأجر التي تبلغ 13 يومًا، من بينها 4 أيام متتالية خلال عطلة شم النسيم.



الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

رسميًا: استمتع بـ 4 أيام متواصلة خلال عطلة شم النسيم

وبعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال الموافق يوم الأربعاء 1 مايو، إلى يوم الأحد 5 مايو ليكون متصلا مع إجازة شم النسيم يوم 6 مايو، فإنّ الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 تكون يومين وهي عيد العمال وشم النسيم، ليحصل العاملون في الحكومة على 4 أيام متصلة، وهي:-

- الجمعة 3 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- السبت 4 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- الأحد 5 مايو 2024 «إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو».

- الاثنين 6 مايو 2024 «إجازة بمناسبة شم النسيم».

الإجازات المتبقية في عام 2024

ويتبقي في العام الجاري 2024 عددا من الإجازات الرسمية، كما يلي.

- من يوم السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد الموافق 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو.

- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.