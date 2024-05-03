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أحمد جودة - القاهرة - رسميًا: استمتع بـ 4 أيام متواصلة خلال عطلة شم النسيم
رسميًا: استمتع بـ 4 أيام متواصلة خلال عطلة شم النسيم.. في شهر مايو 2024، يتمنى الموظفون أوقاتًا ممتعة مع إجازة مدفوعة الأجر التي تبلغ 13 يومًا، من بينها 4 أيام متتالية خلال عطلة شم النسيم.
الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024
وبعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال الموافق يوم الأربعاء 1 مايو، إلى يوم الأحد 5 مايو ليكون متصلا مع إجازة شم النسيم يوم 6 مايو، فإنّ الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 تكون يومين وهي عيد العمال وشم النسيم، ليحصل العاملون في الحكومة على 4 أيام متصلة، وهي:-
- الجمعة 3 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».
- السبت 4 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».
- الأحد 5 مايو 2024 «إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو».
- الاثنين 6 مايو 2024 «إجازة بمناسبة شم النسيم».
الإجازات المتبقية في عام 2024
ويتبقي في العام الجاري 2024 عددا من الإجازات الرسمية، كما يلي.
- من يوم السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.
- يوم الأحد الموافق 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.
- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.
- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو.
- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.
- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.