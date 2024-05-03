أحمد جودة - القاهرة - إجازات مايو 2024: 4 أيام متصلة مع عطلة شم النسيم

إجازات مايو 2024: 4 أيام متصلة مع عطلة شم النسيم.. خلال شهر مايو 2024، يُمنح الموظفون إجازة رسمية تبلغ 13 يومًا مدفوعة الأجر، حيث تتضمن 4 أيام متتالية تزامنًا مع عطلة شم النسيم.

الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024

إجازات مايو 2024: 4 أيام متصلة مع عطلة شم النسيم

وبعد قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازة عيد العمال الموافق يوم الأربعاء 1 مايو، إلى يوم الأحد 5 مايو ليكون متصلا مع إجازة شم النسيم يوم 6 مايو، فإنّ الإجازات الرسمية لشهر مايو 2024 تكون يومين وهي عيد العمال وشم النسيم، ليحصل العاملون في الحكومة على 4 أيام متصلة، وهي:-

- الجمعة 3 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- السبت 4 مايو 2024 «عطلة أسبوعية».

- الأحد 5 مايو 2024 «إجازة رسمية مرحلة عن يوم عيد العمال الأربعاء 1 مايو».

- الاثنين 6 مايو 2024 «إجازة بمناسبة شم النسيم».

الإجازات المتبقية في عام 2024

ويتبقي في العام الجاري 2024 عددا من الإجازات الرسمية، كما يلي.

- من يوم السبت 15 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو يوافق عيد الأضحى المبارك.

- يوم الأحد الموافق 30 يونيو بمناسبة ثورة 30 يونيو.

- يوم الاثنين الموافق 8 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية.

- يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو بمناسبة ثورة 23 يوليو.

- يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

- يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.