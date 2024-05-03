برنامج "مانشيت" يستعرض أجواء البهجة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 07:29 مساءً - عرض برنامج "مانشيت" للإعلامي جابر القرموطي، تقريرًا من داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب اليوم الجمعة، في إطار حلقاته الخارجية التي تذاع على قناة "CBC".

وسافر برنامج "مانشيت" لدولة الإمارات الشقيقة لتغطية فعاليات معرض أبوظبي للكتاب في دورته الـ33 التي انطلقت هذا الأسبوع، خاصة وأن مصر ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام، ونجيب محفوظ شخصية العام.

والتقى بعدد من الحضور لعدد من الدول منهم مصر وسوريا، والذين عبروا عن سعادتهم بالحضور فى المعرض، كما عرض أجواء البهجة مع راقص التنورة الذى أكد أن حب الرقصة أهم شىء حتى يتم اتقانها، كما استمع للحن طبلة من "طبال" مصرى أحد أفراد الفرقة المرحبة بالضيوف فى المعرض والذى أكد أنه سعيد بعمله والمشاركة فى المعرض.