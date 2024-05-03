نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع درجة الاستعداد.. الجيزة جاهزة لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت محافظة الجيزة، تحت قيادة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة، تزامنًا مع قرب حلول عيدي (القيامة المجيد، وشم النسيم).

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة، بإلغاء كافة الاجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

كما وضعت محافظة الجيزة، خطة متكاملة، تزامنًا مع حلول الأعياد شملت تشكيل غرف عمليات بالأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الاجازات والتعامل الفوري حيالها.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل بتجهيز الحدائق والمتنزهات، وكورنيش النيل لاستقبال المواطنين طوال أيام الاحتفالات ومراجعة كافة المعديات النيلية والمراكب واللنشات سواء خاصة أو عامة، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة أجازه شم النسيم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد اللواء أحمد راشد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقًا للقانون.

كما سيتم تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

من ناحية آخرى تقوم مديرية الصحة بالجيزة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة مع مراعاة الانضباط وتوافر الأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

كما شملت خطة المحافظة، تكليف وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

وعلى جانب آخير، قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والسلع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.