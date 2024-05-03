نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازالة أوتاد حديدية لحجز اماكن انتظار سيارات بالهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين بشارع السبع عمارت المتفرع من المريوطية بمنطقة فيصل من قيام صاحب منشأة بتكسير بلاط الانترلوك بالشارع لوضع اوتاد حديدية لحجز اماكن انتظار السيارات مما يعيق حركة المواطنين. وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعامل الفوري حيال الشكوي الواردة، وإزالة اسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. حيث قام حي الهرم بإزالة الاوتاد الحديدية التابعه للمنشأة ( صيدلية ) مع إعادة الشئ لأصلة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالف.. 438097278_772307455089142_2914369353004045578_n 438101291_772307738422447_8020091280308158326_n 439900249_772307488422472_7871511246732649076_n 439927483_772307545089133_4857528668693261104_n