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أحمد جودة - القاهرة - ماذا نتوقع في إجازة شم النسيم 2024: تاريخها واحتفالاتها المتجددة

ماذا نتوقع في إجازة شم النسيم 2024: تاريخها واحتفالاتها المتجددة.. مع حلول شهر أبريل، ينتظر الجميع بفارغ الصبر قدوم عطلة شم النسيم لعام 2024. تعتبر إجازة شم النسيم من الأوقات المميزة التي ينتظرها الناس في مصر، حيث يتمتعون بيومٍ مليء بالنشاطات والمرح في الهواء الطلق. تاريخًا تراثيًا وثقافيًا يتجدد كل عام، يجتمع فيه الأهل والأصدقاء للاستمتاع بنزهة في الحدائق أو التجول على ضفاف النيل، وتناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة. ومع تقديم وزارة العمل لتحديد موعد إجازة شم النسيم، يترقب الجميع قدوم هذا اليوم المميز الذي يمزج بين الاحتفال بالربيع والتراث المصري العريق.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

ماذا نتوقع في إجازة شم النسيم 2024: تاريخها واحتفالاتها المتجددة

ينتظر كافة الموظفين والطلاب بفارغ الصبر إجازة شم النسيم أيضا، لكي يقوموا بقضاء هذه الإجازة مع أقاربهم وزملائهم، حيث تم إجراء تعديل على موعد الإجازة الخاصة بعيد العمال من قبل لتكون في اليوم الموافق 2 من مايو 2024، بعدما كانت يوم الأربعاء الذين كان موافقا يوم الأول من مايو.

أما عن موعد إجازة شم النسيم فيكون 6 مايو الموافق يوم الإثنين ويسبقه 4 أيام متواصلة، بدأت من الخميس الموافق 2 مايو وتستمر ليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.



الإجازات المتبقية خلال عام 2024 بالترتيب

المتبقي من إجازات عام 2024 ما يأتي:-

الإجازة الخاصة بوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك الذي يوافق بالتحديد السبت الموافق 9 ذو الحجة وميلاديًا 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الأحد 10 ذو الحجة الموافق 16 يونيو 2024.

بالإضافة إلى عيد الجلاء 1956 الذي يوافق يوم الثلاثاء الذي 12 ذو الحجة 18 يونيو 2024.

علاوة على ذلك يوجد اجازه يوم ثورة 30 يونيو 2013 التي توافق يوم الأحد 24 ذو الحجة 30 يونيو 2024.

بالإضافة إلى رأس السنة الهجرية التي يتوافق مع يوم الإثنين الموافق 8 يوليو.

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

المولد النبوي الشريف ويكون غالبًا خلال شهر سبتمبر.

عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر 2024.