نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف القطارات بين محطتي الحمام والعُميد لتنفيذ القطار الكهربائي السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام / العُميد) بصفة مؤقتة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق (6/5/2024) إل يوم الثلاثاء الموافق (14/5/2024) نظرا لتنفيذ الأعما الصناعية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع (العين السخنة – العلمين – مطروح).

وقالت الهيئة، في بيان، إنه لذلك سيتم اختصار كافة القطارات المتجة من محرم بك إلى مرسى مطروح بمحطة الحمام واختصار القطارات المتجة من مرسى مطروح إل محرم بك بمحطة العُميد.

كما سيتم اختصار قطاري (648 و655) ركاب (محرم بك / الضبعة) بمحطة الحمام، وتعديل ميعاد قطار 656 ركاب (محرم بك / الضبعة) كالجداول المرفقة، وتعديل ميعاد قطار 657 ركاب (مرسى مطروح / محرم بك) كالجداول المرفقة.

ونسقت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مع الهيئة القومية للطرق والكبارى والنقل البري بتوفير أتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الحمام والعُميد، خلال تلك الفترة بما يتناسب مع مواعيد القطارات.