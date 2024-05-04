حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 03:31 مساءً - وزيرة الهجرة تهنئ المصريين بالخارج والداخل بمناسبة عيد القيامة المجيد

السفيرة سها جندي تعلن موافقة مجلس الوزراء على شهر سماح لاستكمال إجراءات الدفع في مبادرة سيارات المصريين بالخارج لمن لم يتمكن من استكمال إجراءات التحويل

السفيرة سها جندي تعلن ضوابط الاستفادة من مهلة الشهر لدفع الوديعة للمسجلين في مبادرة السيارات ممن واجهوا عوائق في إتمام التحويلات

وزيرة الهجرة تستقبل السفير اليوناني لدى مصر لبحث تعزيز سبل التعاون في العديد من الملفات المشتركة بما في ذلك ملف العمالة الموسمية

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

1- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة لجموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقالت: "ستظل مصر بنسيجها الوطني المتماسك نموذجا للتسامح والوحدة جيلا بعد جيل.. وكل عام ومصر والمصريون بخير ومحبة وسلام".

2- أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أنه في ضوء انتهاء العمل بقانون "استيراد السيارات للمصريين بالخارج"، وفق الضوابط السابق الإعلان عنها، ومع ورود العديد من الاستفسارات، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة، بالسماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه. وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم، مع إتاحة تلك البدائل، خلال مدة شهر السماح، بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

3- ردا على ما ورد من عدد كبير من المصريين بالخارج عبر الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة ومجموعات التواصل، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بناء على طلب وزارة الهجرة، بإتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بالدول التي يوجد بها معوقات لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، أو ممن تعاني دول إقامتهم من ظروف دولية أو نزاعات بأن يتمكنوا من استكمال باقي إجراءات التحويل، فإنه لابد من أن يكون المصري بالخارج قد أتم عملية التسجيل على "تطبيق السيارات" قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.

4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد/ نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان في مصر، لبحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة، حيث ناقشت الوزيرة مختلف الفعاليات المرتبطة بالتعاون في إطار مبادرة إحياء الجذور، وخصوصا في مجالات الشباب والسياحة، ووجود العديد من الموضوعات التي يتعين تطوير التعاون المشترك بشأنها في إطارها الاستثمار، ومؤتمر (أصدقاء نوستوس 3+1) المقرر عقده في باريس لتعظيم وتكامل التعاون بين الجاليات الثلاث في دول صديقه لتعظيم عملية التنمية في دولها، كما تم التطرق للتعاون في مجالات السياحة البحرية وسياحة اليخوت والسياحة الدينية والسياحة العلاجية، وكذلك سياحة الطعام لتعكس التوافق والقواسم التاريخية المشتركة بين هذه الشعوب. كما اتفق الجانبان أيضا على الترتيب والتنسيق بشأن استراتيجيات مكافحة الهجرة غير الشرعية، والموافاة بكل ما هو جديد في هذا الشأن، وتطوير فرص التكامل وخصوصا مع وجود فكر وتاريخ وتطلع إلى مستقبل مشترك يجمع الدولتين.

5- السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مجموعة من مؤسسي مبادرة شباب المطرية، والذين نظموا أكبر مائدة إفطار رمضاني في مصر والشرق الأوسط، للتأكيد على أهمية ما يقدمونه للمجتمع من إحياء لقيم ومبادئ مهمة افتقدناها، وعكس حالة الأمان في الشارع المصري والترابط المجتمعي التي دائما ما يتميز بها مجتمعنا، وما أرسلوه من رسائل إيجابية تدعو الجميع للاقتداء بها. وأكدت الوزيرة أنه قد آن الأوان لتسجيل المطرية كمؤسسة مجتمعية تقدم خدمات لتطوير المنطقة، واستثمار ما تحقق لها من نجاح، لتطوير المنطقة والارتقاء بما تقدمه لسكانها من خدمات، والعمل على فكرة أن تتحول لمؤسسة غير هادفة للربح، تمارس عملها في إطار مؤسسي.

6- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الأستاذ علام عبد العزيز، أحد أعضاء الجالية المصرية في بولندا، للاستماع إلى مقترحاته الخاصة بالجالية، وعرض بعض التحديات التي تواجههم هناك، منها المشاكل القانونية التي تواجه المصريين المتزوجين من أوروبيات، في ظل عدم معرفتهم بقوانين الدولة في هذا الشأن، وكذلك المطالبة بوجود كٌتيب إرشادي عن قوانين الدول الأوروبية للمصريين الراغبين في الهجرة. وأكدت الوزيرة أن الوزارة دائما تسعى لاحتضان كل أبنائنا في الخارج وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل تلبية رغباتهم واحتياجاتهم.

7- في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة أوضاع الطلاب المصريين العائدين من مناطق الصراع، تلقت وزارة الهجرة خطابا من وزارة التعليم العالي، ردًا على التماس لبعض الطلاب المصريين العائدين من روسيا والذين واجهتهم صعوبات في الجامعات المصرية التي يرغبون الدراسة بها، بشأن ضرورة توثيق الاوراق الدراسية لهؤلاء الطلاب من المكتب الثقافي المصري بموسكو. ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خالص شكرها للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، لما تقوم به الوزارة من جهود بالتنسيق والتعاون مع وزارة الهجرة في ملف الطلاب المصريين العائدين من مناطق النزاع، وتقنين أوضاعهم بالشكل المطلوب.

8- استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج انفوجرافا يسلط الضوء على الشروط الخاصة بالتسجيل في مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، والتي تبدأ اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢٤ ولمدة شهرين، حيث أهابت الوزارة بسرعة التسجيل على موقع الوزارة خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي من خلال المبادرة.

9- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "تحت الشمس" المذاع على قناة الشمس الفضائية، حيث تحدثت سيادتها في المداخلة عن أهم تفاصيل مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" والضوابط المعلنة بصدد هذه المبادرة.

10- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في أمسية موسيقية ثرية للموسيقار الكبير هاني شنودة، بمسرح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بدعوة من د. أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة للمتحف، بحضور قامات كبرى، على رأسها، جلالة الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر والسودان سابقا، و م. إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق، والسيد/ عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية ووزير خارجية مصر الأسبق أيضاً. وقالت الوزيرة: "كانت أمسية من وراء الزمان، استمتعت فيها بألحان عراب الموسيقى هاني شنودة، الذي شكل وجداننا بموسيقاه الثرية التي مازال بعضها يطنُ في آذاننا وتستدعيها ذاكراتنا عندما نفكر في لحظات قريبة إلينا، الجميل في الأمر أن الموسيقار الكبير حرص كعادته على تقديم نماذج غنائية مصرية شابة خلال الحفل، بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية البديعة بقيادة المايسترو محمود بيومي، تأكيدا على أن مصر ولادة ومواهبها دائماً متجددة".

11- هنأت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التابعة لوزارة الهجرة، الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد بالاحتفال معهم بأحد السعف، حيث قدمت معلومات عن طقوس الاحتفال وكيفية الاحتفال به، فضلا عن مشاركتهم في فرحتهم بالعيد.

12- عقد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، جلسة عامة استشارية عن خطوات الهجرة النظامية لألمانيا من أجل الحصول على تدريب مهني مزدوج (الأوسبلدونج) لأصحاب المؤهلات الفنية التي يقدمها فريق المركز المصري الألماني في مركز التكنولوجيا المتميز، مع إتاحة الفرصة لكل الراغبين في حضور الجلسات من خلال التواصل عبر منصات المركز للاستفسار عن كل الأسئلة وشروط التقديم والأوراق المطلوبة.