وزير التنمية المحلية: تنفيذ دورتين تدريبيتين يستفيد منهما 56 متدرباً غداً فى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 03:31 مساءً - استكمالاُ لجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطتها لإعداد كوادر قيادية وشبابية بالمحليات مدربة ومؤهلة للتعامل بكل الأساليب الحديثة لمواكبة التطور التكنولوجي والتَطَورات العالمية المُعاصرة ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن لتحقيق التقدم والارتقاء للبلاد.

يشهد مركز التنمية للتدريب بسقارة في أسبوعه الـ34 والذى يبدأ غداً الأحد الموافق 5 مايو 2024 تنظيم دورة "دور الولاء الوظيفي والانتماء والسعادة الوظيفية في زيادة الإنتاجية المؤسسية " مع استمرار تنفيذ دورة " استلام الأعمال طبقا لبنود الكود المصري الهندسي" للأسبوع الثاني على التوالي بالتعاون مع جهاز بحوث الإسكان والبناء وكلية هندسة جامعة بنها وقطاع التخطيط والإدارة الإستراتيجية بالوزارة ، ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الدورتين 56 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية لمركز سقارة لهذا العام تسير بشكل جيد فى تحقيق أهداف الوزارة لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، من خلال تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، وتطوير وسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، مشيرًا إلى أن الدورات التدريبية الحالية تهدف إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الوزارة على إلمام كافة القيادات المحلية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات، خلال الدورات التدريبية التى يقدمها مركز التنمية المحلية بسقارة، فهو أداة لإعداد القيادات المحلية القادمين بما يمتلكه من إمكانيات وأدوات ومحاضرين ومشرفين ومسؤولين من الطراز الفريد والمميز، خاصة مع تأهيل المركز ليطبق أحدث النظم فى التدريب فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أن هدف التدريب هو تمكين العاملين من أداء مهامهم بشكل أسرع وأكثر دقة، ورفع مستوى الوعى لدى المتدربين بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع جودة الحياه لديهم .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ34 بمركز سقارة يشهد تنظيم دورة الولاء الوظيفى والائتمان والسعادة الوظيفية فى زيادة الإنتاجية المؤسسية يستفيد منها 28 متدربًا من الكيانات المسؤولة عن منظومة الموارد البشرية والتدريب، وتركز الدورة على التعريف بمفهوم وأهمية السعادة الوظيفية (نموذج الأبعاد الخمسة وعلاقته بالحوكمة)، ومعوقات تحقيق السعادة الوظيفية (بيئة العمل الفعالة- بيئة العمل السامة) ، وتطبيقات على أهمية السعادة الوظيفية ودورها فى تطوير الأداء المؤسسى، والولاء الوظيفي في ظل الظروف الراهنة (تحدي الثبات)، و العوامل المؤثرة في الولاء الوظيفي، ودور عملية التدريب في دعم الولاء الوظيفي، و نصائح لبيئة عمل سعيد(خطوات مفيدة لبناء علاقات عمل ناجحة، وآليات المؤسسة فى تحقيق السعادة الوظيفية، وأهمية دور الموارد البشرية فى تحقيقها، العائد من السعادة الوظيفية (للموظف- المؤسسة- المجتمع) ورؤية مصر 2030، و دور الفرد والمؤسسة في دعم الولاء الوظيفي لزيادة الإنتاجية المؤسسية، والمجتمع المدني والقوى الناعمة كمحفزات للولاء والانتماء، وفرق العمل ودورها في دعم الولاء الوظيفي.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى استمرار تنفيذ مركز سقارة دورة "مهارات استلام بنود الأعمال طبقا للكود المصري" للأسبوع الثانى على التوالى، بالتعاون مع مركز بحوث الإسكان والبناء وكلية هندسه جامعة بنها وقطاع التخطيط والإدارة الاستراتيجية بالوزارة، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المشروعات والإدارة الهندسية والتخطيط العمراني، مشيراً إلى أن الدورة تتضمن رفع الوعى بأهمية تفعيل كود الإتاحة الهندسي بالمحافظات وعدم إصدار تراخيص المباني الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة وتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة التدريبية ستتناول كيفية التفريق بين طبيعة المباني العامة والخاصة والاشتراطات المعمارية لأعمال الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق، وأسس إعداد وتجهيز العمل التنفيذي للموقع، وأعمال الأنظمة الكهروميكانيكية والتركيبات الفنية، والأسس والمعايير العامة لتصميم واستلام الجراجات تبعاً لنوعيات المباني المختلفة، واعتبارات تصميم واستلام المباني طبقاً للكود المصري للمعاقين، وأنواع الطرق والرصف وفقاً للكود المصري، أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية للمباني العامة، والنهو الخارجي للمباني.