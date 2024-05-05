نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الأوقاف.. بدء افتتاح المؤتمر الأول لتأهيل الواعظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدءت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول من نوعه في العالم العربي والإسلامي، تحت عنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع"، بأيات من القرآن الكريم، للقارئ الشيخ طه النعماني، والذي يعقد بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار عناية وزارة الأوقاف المصرية بدور المرأة ودعمها وتمكينها في مجال الدعوة وخدمة المجتمع.

يأتي ذلك تحت رعاية أ. د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور كلا: د/عبدالله النجار "عضو مجمع البحوث الإسلامية"، الشيخ / خالد الجندي " عضو مجمع البحوث الإسلامية"، أ. د / عثمان أحمد عثمان "وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية"، د. مصطفى الفقي المفكر السياسي.