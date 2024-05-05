نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر دولي حول مستقبل التمريض فى ضوء التكنولوجيا الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم كلية التمريض بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة فاطمة أحمد عابد عميدة الكلية، المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر للكلية تحت عنوان "مستقبل التمريض في ضوء التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي"، وذلك في العاشرة صباح الأربعاء المقبل 8 مايو بقاعة الاحتفالات بالكلية، وبمشاركة نخبة من الخبراء بالمجال الأكاديمي والبحثي لتبادل الخبرات ونتائج الأبحاث في علوم التمريض الحديثة.

وقال الدكتور الخشت، إن المؤتمر يستهدف دمج مفاهيم الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعليم وممارسة التمريض، ويتضمن عدة محاور من أبرزها: مناقشه أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنه لتطوير مهنه التمريض، وعرض أهم الفرص والتحديات التي تواجه تطبيق التكنولوجيا الرقمية في مجال التمريض، والتعرف على النواحي الأخلاقية في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وشرح فوائد استخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعليم التمريض وممارسته.

الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض

وقالت الدكتورة فاطمة عابد عميدة كلية التمريض، إن نخبة من الخبراء سيشاركون فى فعاليات المؤتمر، وسوف تعقد على هامشه ورشة عمل بعنوان "استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي"، والتي يحاضر فيها الدكتور محمد أنس الباز مؤسس إحدى الشركات العاملة في مجال صناعة التكنولوجيا والاتصالات والتدريب.

جدير بالذكر أن كلية التمريض بجامعة القاهرة قد حصلت حديثًا على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية AHPGS، حيث استقبل الدكتور محمد الخشت وفد هيئة الاعتماد، وتناول اللقاء الأهمية الكبرى لجامعة القاهرة وإمكاناتها العلمية وكلية التمريض بالجامعة، وتأثيرها المباشر منذ نشأتها وعملها على كافة كليات التمريض، وأن كثيرا من أساتذتها يعملون في العديد من كليات التمريض بالجامعات المختلفة بمصر والعالم العربي والشرق الأوسط، وأشاد الوفد بالمستوى الأكاديمي لكلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس بها وكفاءة أدائها، وهو ما يؤكد مكانة الكلية التنافسية المتميزة على المستوى الدولي في مجال التمريض.