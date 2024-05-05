نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية بجميع أنحاء الجمهورية، خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، وزيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الأجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور على توافر المُستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.