نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة فتاة بسكتة قلبية بسبب لعبة قطار الموت بمدينة ملاهي شهيرة بأكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقيت فتاة مصرعها إثر تعرضها لسكته قلبية بسبب استقلالها لعبة بأحد الملاهي أدت لوفاتها وتم إخطار الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أخطارا من العميد محمد امين رئيس مباحث قطاع أكتوبر يفيد بوصول فتاة فارقت الحياة علي اثر داخل مدينة ملاهي بأكتوبر. وعلى الفور أنتقل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة والعقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أول وثاني أكتوبر وتبين أن الفتاة عمرها 22 سنة خلال قضائها نزهة بداخل مدينة الملاهي واستقلت إحدى الألعاب وتسمى "قطار الموت" عندما فقدت وعيها، فقام العامل المسئول عن تشغيل اللعبة بوقفها في الحال وتبين أن الفتاة فاقدة للوعي تماما؛ بسبب توقف عضلة القلب وتم نقلها إلى المستشفى ولكنها فارقت الحياة.

وأمرت الأجهزة الأمنية بنقلها للمستشفى وإجراء عدة محاولات لإنعاش القلب، إلا أنها لم تنجح وتوفيت في الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.