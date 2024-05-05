نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس حي الدقي يزور كنيسة العذراء مريم للتهنئة بعيد القيامة المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، مقر كنيسة العذراء مريم بالدقي، لتهنئة الإخوة الأقباط وتقديم باقات الورود بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وذلك بحضور محسن عبد الرحمن نائب رئيس حي الدقي، وملك جمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالحي.

وأكد رئيس حي الدقي، خلال زيارته على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أعرب رئيس حي الدقي، عن سعادته لمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

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