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رئيس حي الدقي يزور كنيسة العذراء مريم للتهنئة بعيد القيامة المجيد

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أحمد جودة - القاهرة - زار اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، مقر كنيسة العذراء مريم بالدقي، لتهنئة الإخوة الأقباط وتقديم باقات الورود بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وذلك بحضور محسن عبد الرحمن نائب رئيس حي الدقي، وملك جمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالحي.
وأكد رئيس حي الدقي، خلال زيارته على قوة ومتانة العلاقة التي تربط جموع المصريين، والتي تُعد تجسيدًا حقيقيًّا للوحدة والإخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أعرب رئيس حي الدقي، عن سعادته  لمشاركة الحضور وتهنئتهم بعيد القيامة المجيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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