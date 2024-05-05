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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة يزور مطرانية أطفيح للتهنئة بعيد القيامة المجيد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - زار محمد نور السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، بالإنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، مطرانية أطفيح وكان في استقباله نيافة الأنبا زوسيما أسقف إيبارشية أطفيح وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.
وقدم السكرتير المساعد، خالص التهاني القلبية للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، ومتمنيًا أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالخير والأمن والأمان والاستقرار.
رافق السكرتير المساعد خلال زيارته محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أطفيح.