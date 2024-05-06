” الصحة” تدعو المواطنين لضرورة تجنب تناول الأسماك المملحة في ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 02:25 مساءً - دعا المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار إلى تجنب تناول الأسماك المملحة خلال الاحتفال بشم النسيم لمنع حدوث تسمم غذائي والتأكد من أماكن شرائها .

وأكد الدكتور عبد الغفار - في تصريح خاص لقناة (النيل للاخبار) اليوم الإثنين -أن توفير مصل التسمم الممباري (البتيوليزم) كان أحد أهم توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، حيث يوجد لدينا وفرة في المخزون الاستراتيجي .

وأوضح أن أعراض التسمم الغذائي الناتج من تناول الأسماك المملحة تشمل زغللة العين، وازدواجية الرؤية، وجفاف الحلق والحنجرة، وصعوبة في النطق والبلع، والإحساس بالدوار، وضعف العضلات.

وأضاف "أن هناك الكثير من الحملات على اماكن بيع الأسماك المملحة والمطاعم للتأكد من التزامها بالإجراءات الصحية سواء على مستوى التخزين أو على مستوى العاملين بها "،مؤكدا انتشار سيارات الإسعاف خاصة على طرق السفر والطرق الساحلية إلى جانب الإنقاذ النهري .