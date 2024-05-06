نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من الأزهر الشريف على إنشاء مؤسسة تكوين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور عباس شومان عالم الأزهر الشريف والأمين العام لهيئة كبار العلماء على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعقيبا على تأسيس وإنشاء مؤسسة تكوين.

قائلا: تتابع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حقيقة ما ينشر عن تكوين كيان للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة، وسيتخذ ما يلزم بعد الوقوف على الحقيقة.

يذكر أن أول أمس قد انطلقت، فعاليات المؤتمر السنوي الأول لمؤسسة "تكوين الفكر العربي" تحت عنوان "50 عاما على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟"، وذلك بمقر المتحف المصري الكبير، وتضم في عضوية مجلس أمنائها كلا من: يوسف زيدان، وفراس السواح، وإبراهيم عيسى، وألفة يونس، ونادر أبي نادر، وإسلام البحيري، وفاطمة ناعوت، وأدار الجلسة الافتتاحية المذيع عمرو عبد الحميد.