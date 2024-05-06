نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حظر دخول الهواتف المحمولة والسماعات.. مدارس الجيزة تستعد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن يوم الأربعاء 8 مايو انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمختلف المراحل لنهاية العام الدراسي 2023/2024 "الدور الأول"، بجميع مدارس تعليم الجيزة، وأن الإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

كما أكد سلومة على جاهزية غرفة العمليات بالمديرية وأنها تعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وسيؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من8 إلى 15 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو للمرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو، والصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو، وطلاب الصف الثانى الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو.

وأخيرا يؤدي طلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولي من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع.

وذلك في إطار التعاون بين مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة بالمراكز والمدن سوف يتم عمل دوريات أمنية بمحيط المدارس لسلامة ابنائنا والتعامل في حالة حدوث أى شعب لا قدر الله .

كما وجه سلومة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائيًا لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

وكذلك منع الإجازات للسادة المعلمين إلا بقمسيون طبي معتمد.

كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.