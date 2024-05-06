الرئيس السيسي يدعو كل الأطراف للوصول إلى اتفاق ينهى المأساة الإنسانية للفلسطينيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 10:29 مساءً - دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وكتب الرئيس السيسى فى تدوينة على موقع "أكس": اتابع عن كثب التطورات الايجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة، وأدعو كل الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي الى إنهاء المأساة الانسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء".