نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الاعتماد الدولية للمواصفات المختلفة (الأيزو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل الكليات والمعاهد العسكرية، حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادة الأيزو ٢١٠٠١ لسنة ٢٠١٨ نظام إدارة المؤسسات التعليمية الخاص بمراجعة كافة العمليات المتعلقة بجودة العملية التعليمية، كما حصلت على شهادة الأيزو ٢٢٠٠٠ لسنة ٢٠١٨ نظام إدارة سلامة الأغذية الخاص بمراجعة جميع العمليات الخاصة بتصنيع الأغذية، طبقا لمعايير ومتطلبات مواصفة الأيزو الدولية.

وفى ذات السياق قامت الكلية بتجديد شهادات الأيزو التى سبق الحصول عليها وهى الأيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠١٥ نظام إدارة الجودة والأيزو ١٤٠٠١ لسنة ٢٠١٥ نظام إدارة البيئة والأيزو ٤٥٠٠١ لسنة ٢٠١٨ نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.

وأكد اللواء طبيب ايمن محمد شوقي مدير كلية الطب بالقوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات لتطوير المنظومة التعليمية والبحثية داخل الكلية بما يمكنها من أداء مهامها فى تخريج أجيال من الضباط الأطباء فى كافة التخصصات تحقيقًا لروية مصر ٢٠٣٠ بتقديم تعليم ذو جودة متميزة فى مختلف التخصصات الطبية ومواكبة كل ما هو جديد في علوم الطب الحديثة.