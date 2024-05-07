نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "آمال سعيد" و"عصام عبدالمنعم" يحصدان جائزة الموظف المثالي لنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت اللجنة النقابية للعاملين بنقابة الصحفيين، بخالص التهاني القلبية، إلى الأستاذ عصام عبدالمنعم موظف سكرتارية النقابة، والأستاذة ماجدة سعيد الموظّفة بمشروع علاج النقابة؛ لحصولهما علي جائزة “الموظف المثالي لعام 2024” عن العاملين بنقابة الصحفيين، والتي تنظّمها النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام والثقافة.

وتقدّم إبراهيم نبيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنقابة الصحفيين، بخالص الشكر والتقدير، للأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على التنظيم الرائع للحفل، واختيار الزملاء لفوزهم بجائزة الموظّف المثالي.

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