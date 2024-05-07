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"آمال سعيد" و"عصام عبدالمنعم" يحصدان جائزة الموظف المثالي لنقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّمت اللجنة النقابية للعاملين بنقابة الصحفيين، بخالص التهاني القلبية، إلى الأستاذ عصام عبدالمنعم موظف سكرتارية النقابة، والأستاذة ماجدة سعيد الموظّفة بمشروع علاج النقابة؛ لحصولهما علي جائزة “الموظف المثالي لعام 2024” عن العاملين بنقابة الصحفيين، والتي تنظّمها النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام والثقافة.

وتقدّم إبراهيم نبيل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بنقابة الصحفيين، بخالص الشكر والتقدير، للأستاذ مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، على التنظيم الرائع للحفل، واختيار الزملاء لفوزهم بجائزة الموظّف المثالي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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