وزير الطيران المدني يرحب بإقامة معرض ” مصر الدولي للطيران و...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 02:25 مساءً - يُعد معرض " مصر الدولي للطيران و الفضاء " بمثابة منصة فريده لتعزيز التعاون الدولى فى مجال صناعه النقل الجوى، وذلك بحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم ، ورؤساء المنظمات الدوليه و الاقليميه المعنية بالطيران المدنى .

كما يضم المعرض كبرى الوكالات والمؤسسات العاملة في مجالات تكنولوجيا الفضاء وصناعة الطيران في العالم؛ مما يجعله فرصة واعدة لتبادل الرؤى وعرض الافكار المبتكرة الهادفة لرسم ملامح مستقبل الطيران على المستوى العالمي ،، هذا إلى جانب استعراض أحدث التقنيات فى هذا المجال أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديده تشكل مستقبل صناعه النقل الجوى العالمية .

وأنه ليُشرفني أن أدعوكم جميعًا لحضور هذا الحدث الكبير الذى يعكس إلتزامنا بتعزيز تطوير قطاع الطيران المدنى على المستوى العالمى .