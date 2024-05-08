وزير التجارة والصناعة يبحث مع ممثلي غرفة مواد البناء الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 03:32 مساءً -

م. أحمد سمير: اللقاء استعرض ملامح استراتيجية تنمية صادرات الرخام والجرانيت للوصول بصادرات القطاع لمليار دولار

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع المهندس السيد أباظة نائب رئيس غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت والمهندس ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء لبحث الآليات التنفيذية والقرارات الخاصة بتطوير منطقة شق الثعبان، شارك في اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، واللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل وآليات تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصول صادرات قطاع الرخام والجرانيت لمليار دولار، لافتاً إلى أن اللقاء استعرض استراتيجية تنمية صادرات الرخام والجرانيت التي صيغت من خلال العديد من الاجتماعات وورش العمل مع ممثلي سلسلة القيمة للمنتجات لتفهم كافة المتطلبات والتحديات وكذلك الفرص المتاحة بالقطاع.

وأكد سمير حرص الوزارة بكافة هيئاتها وجهاتها التابعة على دعم تنفيذ استراتيجية زيادة الصادرات لهذا القطاع الواعد، لافتاً إلى أن المبادرات والتوجهات الاستراتيجية تستهدف تعظيم حصة الصادرات المصرية من 2.1% خلال عام 2023 لتصل إلى 4.4% خلال 4 أعوام فضلاً عن دعم تحول العاملين في مجال الرخام والجرانيت من القطاع غير رسمي إلى القطاع الرسمي.

وأوضح الوزير أن ملامح الاستراتيجية الجديدة تتضمن تنمية الاستكشاف لأنواع وألوان جديدة من الأحجار الطبيعية، وتطوير جاهزية المصانع والمحاجر، إلى جانب تحسين هيكل تكلفة الانتاج والتصدير، وتعزيز التواجد بالأسواق ذات الطلب الأعلى والقيمة السوقية الكبيرة، فضلاً عن تعظيم العلامة التجارية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وإعادة تدوير هوالك المحاجر والمصانع.

وأضاف سمير أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بتطوير منطقة شق الثعبان وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وتحويلها إلى مدينة صناعية متخصصة ومتكاملة، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم والخدمات لأصحاب المصانع، بما يسهم في تحويلها إلى مركز رئيسي لتصنيع الرخام على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا الى ان تطوير منطقة شق الثعبان يعد نقطة انطلاق لتطوير قطاع صناعة الرخام والجرانيت المصرية وجعلها قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.