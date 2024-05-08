الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح وأتربة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 05:25 مساءً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الخميس ، ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا نشاط رياح أحيانا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على أقصى غرب البلاد ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد .

كما يشهد غد اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 : 3 أمتار .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25.