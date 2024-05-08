أئمة الأوقاف في زيارة لمحافظة الدقهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 مايو 2024 05:25 مساءً - في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير، وفي إطار البناء الثقافي للأئمة والواعظات نظمت مديرية أوقاف الدقهلية بحضور الدكتور/ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية زيارة لعدد 500 إمام وواعظة بالدقهلية لديوان عام محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء 8/ 5/ 2024م، حيث التقى معالي الدكتور/ أيمن مختار محافظ الدقهلية أئمة وواعظات الأوقاف، بحضور الدكتور/ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور/ محمد حسين مدير الدعوة، وعدد قيادات الدعوة بالمديرية

وفي كلمته رحب الدكتور/ أيمن مختار محافظ الدقهلية بالسادة الحضور مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الرقي بمستوى التوعية الدينية والثقافية، كما أكد أن وزارة الأوقاف المصرية لها دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية والفكر الوسطي المستنير.

استعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في محافظة الدقهلية، ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة، حيث أشاد أئمة وواعظات الأوقاف بهذه الجهود والإنجازات الكبيرة.

وختم اللقاء بعقد مقرأة السادة الأئمة، ومجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم قام الأئمة بعمل زيارة للمناطق الأثرية بالمحافظة ومنها طريق المشاية الجديد.