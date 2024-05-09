أخبار مصرية

محمود مسلم: الآلاف ماتوا فى وأمريكا غير جادة ولم تفعل شيئا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إنّ الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة وتطلق تصريحات متضاربة، فمنذ بداية الحرب تتحدث عن حماية المدنيين ومع ذلك، كانت النتيجة موت عشرات الآلاف من النساء والأطفال ماتوا في هذه الحرب ولم تفعل واشنطن شيئا.

 

 

وأضاف "مسلم"، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المطلوب تدخل أوروبي، والتصريحات التي تخرج من الاتحاد الأوروبي أفضل بكثير من تلك التصريحات التي تخرج من أمريكا، ولكن للأسف، الاتحاد الأوروبي لا يتدخل في الاتفاقات ولا يتدخل للضغط على إسرائيل بشكل مباشر، باستثناء فرنسا التي لها دور ملحوظ في الأسابيع الأخيرة في الضغط على إسرائيل".

 

 

وتابع رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ: "أعتقد أننا في وقت صعب، المجتمع الإسرائيلي يشهد خلافات داخلية ما بين المظاهرات لدى أسر الرهائن وذويهم وقوى المعارضة التي تريد إقرار إنهاء الحرب وبين مغامرة نتنياهو بالحرب لمحاولة إخفاء ما حدث في السابع من أكتوبر أو استمراره في الحكومة".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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