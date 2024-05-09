نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاكيت ثاني مرة.. ما معنى "حري".. حيرة طلاب الصف الثاني الثانوي بامتحان اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى طلاب الصف الثاني الثانوى العام، اليوم امتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الثاني 2022/2023، وتضمن الامتحان معنى كلمة" حرى"، وجاءت الاختيارات المتاحة أمام الطلاب لإختيار إجابة واحده منهم كالتالي:" أكرم - أجدر - أيسر – أفصح".

وقد أثار السؤال حيرة بين الطلاب والمعلمين أيضًا، وجاء نص السؤال من كتاب الرسائل للجاحظ (والسرّ- أبقاك الله- إذا تجاوز صدر صاحبه وأفلت من لسانه إلى أذن واحدة فليس حينئذ بسرّ، بل ذاك أولى بالإذاعة، ومفتاح النّشر والهرة، وإنّما بينه وبين أن يشيع ويستطير أن يدفع إلى أذن ثانية، وهو مع قلّة المأمونين عليه، وكرب الكتمان، حريّ بالانتقال إليها في طرفة عين).

وبدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي العام 2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، وسط إجراءات امنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية، لمدة ثلاث ساعات.