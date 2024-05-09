رئيس الوزراء: لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة فى غزة إلا بتنفيذ حل الدولتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 02:34 مساءً - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالعلاقات التى تربط بين مصر والأردن، مشيدا بانتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، موضحا أن الأوضاع فى غزة تمثل مشكلة كبيرة فى ضوء الثوابت السياسية المشتركة بين البلدين.

وأوضح عقب انتهاء أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن، أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة غير المسبوقة فى قطاع غزة إلا بتنفيذ حل الدولتين.

وشهد رئيسى وزراء البلدين، توقيع اتفاقيات جديدة، وإجراء لقاءات ثنائية بين مسئولى الجانبين، فى إطار العمل على تعزيز علاقاتِ التعاون الثنائى فى الملفات ذات الأولوية للبلدين.

وتعد اللجنة المصرية الأردنية أكثر اللجان المشتركة انتظامًا منذ بدء انعقادها عام 1985، فى توقيت استثنائى على مستوى التحديات الإقليمية والعالمية، بما يعزز أهميتها لفتح مزيد من مجالات التعاون الثنائين بين البلدين الشقيقين.