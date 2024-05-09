نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي ويشارك الاحتفال بتخريج الدفعة (103) من طلبة كلية الملك فيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية صاحب السمو الملكى الفريق تركى بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد والاحتفال بتخريج الدفعة (103) من طلبة الكلية.

وعقد قائدا القوات الجوية للبلدين الشقيقين جلسة مباحثات ثنائية تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجى بين القوات الجوية لكلا البلدين.

وأشاد الجانبان بالتعاون المثمر فى دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات فى كافة المجالات مما يعزز من القدرة على مجابهة التحديات المشتركة فى ظل المستجدات الراهنة التى تشهدها المنطقة.

كما قدم قائد القوات الجوية المصرية التهنئة لنظيره السعودى بافتتاح الكلية وما تضمه من منشآت حديثة وإمكانيات متقدمة وكذا تخريج الدفعة الجديدة مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الجانبين.