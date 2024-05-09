رئيس جامعة أسوان يلتقي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - التقي اليوم الأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان بالدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور المهندس احمد عبدالعظيم رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة والدكتور محمد زكريا مستشار رئيس الجامعة الهندسي والأستاذ إسلام يوسف مستشار رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار التشاور في كل ما يتعلق بسبل التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الإسكان.

وأضاف رئيس جامعة أسوان أن الزيارة أثمرت عن التشاور حول نقل أصول مستشفى ١٥٨ بمدينة أسوان الجديدة لصالح جامعة أسوان من أجل خدمة مجتمع مدينة أسوان الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الطبي كما تمت الموافقة على تسليم الأرض المخصصة لإنشاء الجامعة الأهلية بمدينة أسوان الجديدة بمساحة ٥٠ فدانا لصالح جامعة أسوان.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عثمان بالتطورات والتوسعات التي تشهدها مدينة أسوان الجديدة.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور وليد عباس تقديره للجهود المتميزة التي تبذل بجامعة أسوان، واعتزازه دائما بعلاقات التعاون بين جامعة أسوان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبخاصة في مدينة أسوان الجديدة.