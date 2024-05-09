نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر يكشف تفاصيل التحقيقات في واقعة طالبة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتحقيق في واقعة الطالبة "كارولين" بمدرسة دار الحنان الخاصة بفيصل، المصابة بتشوهات في الجسد بسبب إلقاء إحدى الموظفين بالمدرسة مياه ساخنة على الطالبة من الطابق الأول بالمدرسة دون قصد على حد قول الموظفة المُتهمة، مؤكدًا أنه تم إيقاف الموظفة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع هذا الموضوع بنفسه، بالإضافة إلى أنه ينتظر النتائج النهائية للتحقيقات.

وعلى صعيد آخر، قالت سالي ناجح، والدة الطالبة "كارولين": إن الحادثة وقعت بعد خروج ابنتها من مراجعة ليلة الامتحان، حيث وقفت مع صديقتها بفناء المدرسة، لتتفاجأ بسقوط مياه مغلية على رأسها".

وتابعت ولى الأمر، في تصريحات صحفية: "الموظفة ألقت المياه من الدور الأول بالمدرسة دون أن تلتفت لوجود أحد في الفناء، ما أدى لحدوث حروق من الدرجتين الأولى والثانية لابنتي في وجهها ورأسها ويدها وأجزاء متفرقة من جسدها".

وقالت ولي الأمر: "مش هسيب حق بنتي، وبطلب من وزير التعليم يتدخل لأن اللي حصل ده استهتار بروح الطلاب".