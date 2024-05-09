"الصحفيين" تدعو لجنة إعداد المؤتمر العام السادس للانعقاد

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أحمد جودة - القاهرة - دعت نقابة الصحفيين، المشاركين في لجنة إعداد وتحضير المؤتمر العام السادس، للاجتماع الرابع، وذلك للجان مستقبل صناعة الصحافة، واقتصاديات الصحافة، والحريات والتشريعات الصحفية، وذلك يوم الأحد المقبل، الساعة ٥ مساءً، بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

وقالت النقابة في دعوتها إن الاجتماع سينعقد للإعداد والتحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين، ووضع آليات عمل كل لجنة، وجدول أعمالها، واختيار الشخصيات المدعوة للمشاركة في مناقشاتها، وتحديد مقرر اللجنة ومنسق أعمالها؛ لربط أعمالها بالمكتب التنفيذي والأمانة العامة، التي ستقوم النقابة بتشكيلها خلال الأيام المقبلة.